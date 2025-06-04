Высокопоставленный чиновник США Даррен Битти / © wikipedia.org

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Высокопоставленный чиновник США Даррен Битти, который закрыл отдел по борьбе с российской дезинформацией, может быть связан с Кремлем через жену Юлию Кириллову, гражданку РФ. Ее дядя ранее был заместителем губернатора Ненецкого автономного округа в Сибири.

Об этом пишет The Telegraph.

Пророссийские взгляды Битти

Битти вызывает беспокойство в Государственном департаменте США после своего назначения в феврале временным исполняющим обязанности заместителя госсекретаря по вопросам публичной дипломатии, из-за открытых пророссийских взглядов. До вступления на госслужбу Битти публиковал сообщения в соцсетях с призывами к «инфильтрации» западных институтов президентом России Владимиром Путиным, а также критиковал так называемую «глобалистскую американскую империю».

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Немало сообщений чиновника также касаются Китая — он призвал США сдать Тайвань Пекину, называл Британию «жалким королевством», которому было бы «лучше под китайским управлением».

В Госдепе возникли сомнения относительно того, проходил ли Битти надлежащую проверку безопасности, которая была существенно ослаблена при правлении президента США Дональда Трампа.

В первой администрации Трампа Даррен Битти уже занимал должность, однако в 2018 году его уволили по подозрению в участии в конференции, связанной с белым национализмом. После увольнения он получил известность как публичный представитель «альтернативных правых» в медиапространстве.

Жена Битти — племянница российского чиновника, которого благодарил Путин

Согласно публичным документам, в мае 2021 года Битти женился во Флориде на россиянке Юлии Кирилловой. Она училась в Москве, а позже — в Канаде и Вашингтоне. Юлия является племянницей Сергея Черникова, российского бизнесмена, который совместно с ее матерью Натальей владеет частью жилой недвижимости.

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В 2005 году состояние Черникова оценивалось в 150 млн долл. Тогда же он получил благодарственное письмо от Путина за вклад в избирательную кампанию, которая привела его к власти. Позже в том же году Черников начал карьеру в государственных органах: сначала в Министерстве природных ресурсов, а затем как заместитель губернатора Ненецкого автономного округа.

В течение 2008-2010 годов Черников входил в состав Общественной палаты России — структуры, созданной по инициативе Путина якобы для контроля за деятельностью правительства, хотя критики называли ее средством уменьшения влияния Госдумы.

Заявления Битти о России и восхваление Путина

В течение многих лет, как до брака, так и после него, Битти систематически выражал симпатии к России и Китаю, используя их как противовес западной «вок"-идеологии. В октябре 2021 года он заявил: «Появление невокового Китая и антивоковой России как геополитических конкурентов глобалистской американской империи — это не плохо».

В своих сообщениях он неоднократно предрекал потерю авторитета США на международной арене, отмечая, что их «позиция в глобальном порядке быстро ослабевает».

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Медиапроект Revolver Битти критиковал Соединенные Штаты за якобы поддержку «цветных революций» по всему миру. Битти утверждал, что США ведут «цветные операции» в Украине, Гонконге, Синьцзяне и Мьянме, и что существует «бригада цветных революций», которая, по его словам, способствует «вечной войне в Украине».

За два месяца до начала полномасштабной войны в Украине он написал: «Представьте нытье глобалистской американской империи, если Путин „вторгнется“ в Украину… Мне нравится, когда наши бюрократы по безопасности терпят поражение!»

Также Битти называл Путина «храбрым и сильным» и заявлял, что российский президент «сделал больше для продвижения консервативных ценностей в США, чем любой республиканец», добавляя: «НАТО — гораздо большая угроза американской свободе, чем Путин».

«Забавно, но практически любое западное учреждение стало бы лучше, если бы его непосредственно контролировал Путин», — заявил Битти в сентябре 2021 года.

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Закрытие отдела по борьбе с дезинформацией РФ

Несмотря на свою должность, Битти проявлял особую настойчивость в ликвидации антипропагандистского подразделения R/FIMI. Это подразделение занималось противодействием дезинформации со стороны России, Китая и Ирана. Оно имело скромный бюджет в более чем 50 млн долл. но выполняло стратегически важную функцию.

Медиапроект Revolver годами вел кампанию против этого подразделения, называя его частью «сети цензуры», направленной на подавление консервативных голосов.

После назначения на должность Битти активно занимался демонтажем R/FIMI: увольнял подрядчиков, ограничивал внешние коммуникации сотрудников без специального разрешения. В апреле он заявил, что подразделение «не соответствует приоритетам администрации», после чего агентство окончательно прекратило деятельность.

Параллельно Битти выступал за восстановление культурного обмена с Россией в областях, таких как балет и хоккей, а также проявлял повышенный интерес к секретной информации, связанной с РФ, что вызывало беспокойство среди коллег.

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Источники выразили сомнения, что он прошел полную проверку безопасности, которая обычно длится от нескольких месяцев до года.

Битти назвал все обвинения «лживым клеветническим бредом, который ниже даже стандартов британской таблоидной прессы».

Отмечается, что поскольку Битти является лишь в. и. о., срок его пребывания в должности ограничен 210 днями. Чтобы занять ее на постоянной основе, ему нужно одобрение Сената, которое сейчас представляется маловероятным.

К слову, 3 июня Сенат США утвердил на должность заместителя министра обороны по вопросам закупок и обеспечения Майкла Даффи, который в 2019 году дал указание Пентагону приостановить предоставление 391 млн долл. военной помощи Украине.

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