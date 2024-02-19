У членов НАТО есть сомнения, что США сохранят свою роль в защите Европы – Bloomberg

На Мюнхенской конференции по безопасности высокопоставленные чиновники оборонных ведомств заявили о планировании сценариев, при которых ухудшение поддержки Украины со стороны США может побуждать Россию к прямому нападению на союзников по НАТО.

Члены НАТО в частных разговорах говорят о нападении России на одну из стран Альянса как об опасности, требующей немедленного ответа, поскольку сомневаются, что США сохранят свою традиционную роль в защите Европы как части НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что 16 февраля президент США Джо Байден сделал все возможное, чтобы исключить слово "паника", но, ходя вокруг да около, он лучше, чем кто-либо другой, охарактеризовал настроения Европы.

"Боже мой", – сказал Баден журналистам в Белом доме, осуждая Конгресс за "двухнедельный отпуск" без действий по пакету помощи Украине, против которого выступают республиканцы.

"Это удивительно, и это лишь усиливает всю обеспокоенность и почти – я не скажу панику – но настоящую обеспокоенность тем, что США являются надежным союзником", – заявил американский лидер.

В Европе опасаются, что США сократят поддержку

"Как бы вы это ни называли, возрастающая тревога его европейских союзников возникает из-за осознания того, что они находятся в моменте, когда Россия была ободрена своими успехами на поле боя, и США могут сократить поддержку своего региона, а сами они сделали слишком мало для подготовки", – говорится в публикации.

Этот пессимизм доминировал в разговорах на Мюнхенской конференции по безопасности, где собрались лидеры и чиновники в области обороны, чтобы обсудить наибольшие геополитические угрозы миру.

Присутствующие высокопоставленные чиновники оборонных ведомств выразили обеспокоенность тем, что США не смогли предоставить Украине миллиарды долларов финансирования, и заявили о планировании сценариев, при которых именно это публичное ухудшение поддержки может побуждать Россию к прямому нападению на союзников по НАТО.

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В Мюнхене царила неопределенность

Анонимный чиновник сказал изданию, что по сравнению с решимостью предыдущих собраний, настроением, преобладавшим в Мюнхене в этом году, была неопределенность.

"Я не могу предположить, может ли произойти нападение на территорию НАТО и когда оно может произойти. Но это может произойти через пять-восемь лет", – сказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bloomberg.

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Несмотря на то, что Германия только что достигла целевого показателя НАТО в 2% ВВП по расходам на оборону, Писториус предложил увеличение военных расходов до 3,5% ВВП.

Издание также обратило внимание, что европейцы были ошеломлены предположением экс-президента США Дональда Трампа неделей ранее, что он позволит России атаковать страны Альянса, которые не соответствуют целям блока по расходах на оборону.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, являющийся фаворитом на пост генсека НАТО, упрекнул тех, кто жалуется на риторику Трампа.

"Прекратите стонать, скулить и ругать Трампа – мы не тратим больше на оборону и не наращиваем производство боеприпасов, потому что Трамп может вернуться. Мы должны сделать это, потому что мы хотим это сделать, потому что это в наших интересах", – заявил Рютте.

К слову, по мнению эксперта Немецкого совета по международным отношениям, доктора Штефана Майстера, Россия нападет на НАТО в случае, если Альянс не сможет сдержать Москву, или если у РФ сложится впечатление, что страны-члены блока не хотят защищаться. В частности свою роль в этом контексте может сыграть победа на президентских выборах в США Дональда Трампа.

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