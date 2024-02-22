У Дуды отреагировали на предложение Зеленского встретиться на границе

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды поддерживает идею украинского лидера Владимира Зеленского по поводу встречи правительств двух стран для урегулирования ситуации с протестами фермеров. Впрочем, границу называют "не самым безопасным местом для этого".

Об этом заявил государственный секретарь канцелярии польского президента Анджей Дера в интервью TVN24.

По словам госсекретаря, польский лидер поддерживает такую идею и "делает все в этом духе, чтобы помочь Украине". Дера не сказал, готов ли Дуда быть "патроном" встречи. Впрочем, подчеркнул, что сейчас нужна встреча польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины, а "самое главное – с представителями ЕС".

"Президент выступает за то, чтобы вести этот диалог. Только так можно решить эту большую проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная", — подчеркнул он.

Анджей Дера говорит, что украинско-польская граница – не лучшее место для переговоров. Он считает, что "лучше говорить в Варшаве или где-то в Жешуве, Люблине".

"Конечно, это не будут какие-то долгие дискуссии, потому что там они не могут состояться. Речь идет о символе. Идея состоит в том, чтобы очистить границу", — отмечает Дера.

Кроме того, комментируя ситуацию на границе, госсекретарь заявил, что "фермеры борются за средства к существованию". Он также подчеркнул, что протесты проходят из-за политики ЕС в отношении аграриев. Ведь в Украине и Евросоюзе разные стандарты.

"Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация роковая, потому что решительность с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", — сказал он.

Предложение Зеленского

Накануне президент Владимир Зеленский пригласил лидеров Польши на границу по решению зерновой блокады. Речь идет о премьер-министре Дональде Туске и президенте Анджее Дуде.

"И я прошу тебя, Дональд (Дональд Туск — ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджею (Анджей Дуда — ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. В ближайшие дни дают нам шанс это сделать", — сказал глава государства.

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