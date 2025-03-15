У Эрдогана назвали главное препятствие для мирного урегулирования войны в Украине

Ключевой преградой на пути к установлению мира в Украине " потеря доверия" между двумя сторонами — Киевом и Москвой .

Об этом заявил советник по иностранным делам турецкого президента Акиф Чагатай Килич, сообщает The Guardian.

"Главная проблема – это потеря доверия. Никто никому не доверяет", – сказал Килич.

Он загадочно вспомнил группу политиков, уже не у власти. По словам дипломата, именно они сорвали первые переговоры в Стамбуле в феврале 2022 года. Также Килич отметил, что условия, по которым Украина сейчас может вести переговоры, изменились.

The Guardian отмечает, что Турция играет ключевую роль как посредник на переговорах и поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, несмотря на военную поддержку Украины. Анкара принимала переговоры в 2022 году и предложила сделать это снова, если к ней обратятся.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о прекращении огня в Украине. Он подчеркнул, что поддерживает идею "перемирия в воздухе и море", предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским.

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