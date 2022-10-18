У Эрдогана высказались о вероятности встречи Зеленского и Путина

Представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что пока нет предпосылок для встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента-диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью Калин сказал A Haber.

"На данный момент таких предпосылок (для встречи Зеленского с Путиным – Ред.) нет", – ответил он на вопрос журналиста.

По его словам, приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана о проведении переговоров между президентами Украины и РФ остается в силе.

"Отмечаю, что решение будет в пределах территориальной целостности Украины. Турция — единственная страна, которая прилагает усилия и требует решения. Есть способ сломать России руки и крылья и уменьшить ее мощь. Но это лишь продолжит войну", — считает Калин.

Кроме того, по его словам, Анкара проводит переговоры с ООН по продлению зерновых соглашений на шесть месяцев или семь лет.

Посредничество Турции

С начала войны, которую Кремль начал 24 февраля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание взять на себя посредническую роль. В частности, 28 сентября Эрдоган поговорил по телефону Владимиром Зеленским. Эрдоган признал, что фейковые результаты референдумов негативно повлияют на мирные переговоры между Украиной и РФ.

Уже 29 сентября Эрдоган позвонил по телефону и Путину. Диктатора он заявил о готовности содействовать проведению переговоров. Моавляв, им нужно дать еще один шанс.

Не раз Анкара заявляла о необходимости перемирия между Киевом и Москвой. Глава Мевлют Чавушоглу отмечает, что речь не идет о мире с принуждением Украины к территориальным уступкам.

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