У Ермака больше, чем у Зеленского: СМИ узнали, какая зарплата у президента и главы ОП

Также СМИ узнали, какая зарплата у заместителя Ермака Олега Татарова.

Зарплата Владимира Зеленского в 2024 году составила 28 тысяч гривен в месяц. Прибавки, премии и другие компоненты заработной платы президенту не установлены.

Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на информацию от Государственного управления делами.

В Государственном управлении делами ответили, что зарплата президенту Владимиру Зеленскому начисляется в размере должностного оклада – по 28 тысяч гривен ежемесячно. Другие компоненты заработной платы (надбавок, премий и т.п.) ему не установлены.

В 2024 году Зеленский получил 336 тысяч гривен зарплаты, с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66 500 гривен

Сколько зарабатывает Ермак

Также журналистам стало известно о заработной плате руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Что интересно, получает он больше, чем его босс – президент.

В общей сложности за 2024 год на посту главы ОП Ермак заработал 582 255,50 гривен. За это время он уплатил налогов на сумму в 115 525,65 гривны. Должностной оклад Ермака составляет 121 270,63 гривны.

Фото: Associated Press

Зарплата Татарова

Заместитель Ермака Олег Татаров в 2024 году получил 497 610,90 грн зарплаты. Его должностной оклад составляет 173 069,87 гривны. С начисленной заработной платы Татаров уплатил налоги и сборы на сумму 98 742,98 гривны.

Олег Татаров / Фото: УНИАН

Раньше мы писали, сколько зарабатывают Зеленский и лидеры других стран.

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