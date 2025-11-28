- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1048
- Время на прочтение
- 1 мин
У Ермака проходят обыски — нардеп
Обыски у Андрея Ермака проводятся в правительственном квартале Киева.
У руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака 28 ноября проводятся обыски. Их в правительственном квартале устроили работники НАБУ и САП.
Об этом сообщили народный депутат Ярослав Железняк и «Украинская правда».
«НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака. Если что, готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости. P.S. Подтверждение от УП», — говорится в заявлении политика.
Журналисты УП заметили, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.
Напомним, на закрытой встрече президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» 20 ноября нардепы поднимали вопрос об увольнении Ермака. Руководительница партии Елена Шуляк подтвердила, что этот вопрос поднимала нардеп Марьяна Безуглая, и президент на него ответил. Шуляк отметила, что решение о назначении или увольнении Ермака принимает исключительно Зеленский.
К слову, накануне руководитель НАБУ Семен Кривонос анонсировал новые подозрения по делу о коррупции в энергетике. Он сообщил, что расследование перешло в открытую, финансовую фазу, где изучается поступление и легализация средств. У НАБУ есть тысячи часов аудиозаписей и оно изъяло большое количество цифровых носителей и документов. Кривонос отметил, что энергетика была приоритетной, но средства поступали также и из других отраслей. Количество подозреваемых по делу будет расти.