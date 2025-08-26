Украина и Евросоюз / © Associated Press

Как именно президент США Дональд Трамп будет реагировать на глубокие разногласия между позициями Кремля и тем, что является приемлемым для Украины в контексте завершения войны, предсказать невозможно. В то же время, пока президент России Владимир Путин медлит, в Европе уже готовят собственные сценарии: имеют планы «А» и «Б».

Об этом говорится в публикации Foreign Affairs.

Европейский план «А» предусматривает постепенное убеждение Трампа в том, что именно Москва блокирует его мирные инициативы, и только сильное давление может заставить Путина пойти на уступки. Если этот замысел сработает, то затягивание со стороны Кремля может обернуться против него, а президент США в конце концов наложит на Россию новые санкции.

Кроме того, европейские страны планируют продолжать финансировать закупку американского оружия для Украины. В частности, в течение недели после саммита на Аляске Пентагон согласовал продажу Киеву вооружения на 850 млн долл., среди которого 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition с дальностью 150-280 миль (240-450 км).

План «Б» Европы в отношении Украины

«Но если план „А“ европейцев потерпит неудачу — если Трамп не обвинит Путина или просто потеряет интерес — они разрабатывают собственный план „Б“. По меньшей мере, он предусматривает сохранение нынешнего уровня военной поддержки Украины и усиление санкционного давления на Россию (хотя санкционные возможности ЕС значительно слабее, чем у Вашингтона)», — отмечает Foreign Affairs.

В случае согласия ключевых государств Евросоюза повысить давление, они также могут поделиться частью своей техники с Украиной, даже ценой временного снижения боеспособности собственных армий.

Также одним из вариантов станет конфискация около 250 млрд долл. замороженных в ЕС российских активов, что позволило бы обеспечить Украине финансовую помощь на закупку американского оружия без дополнительных затрат для налогоплательщиков в Европе.

Теоретически, если США сохранят санкции, продолжат передавать разведданные и позволят европейцам закупать вооружение для Украины, то ЕС сможет самоорганизоваться и играть ключевую роль в поддержке обороны Киева как минимум до того времени, когда военная машина Путина может исчерпать свой наступательный потенциал — примерно через 18-24 месяца.

Остановит ли это Путина?

«Впрочем, план „Б“ Европы, вероятно, не остановит Кремль: учитывая способность Путина выдерживать боль и продолжать борьбу за призрачную победу, российский лидер может приказать своим генералам и экономической команде просто действовать дальше», — подчеркивают авторы статьи.

Чтобы компенсировать экономические потери, Кремль и дальше может урезать финансирование образования, медицины и инфраструктуры, как делал на протяжении всей войны. Если же финансовые стимулы будут исчерпываться, Путин готов принудительно увеличивать мобилизацию. Так, в июле в России ввели электронные повестки, которые автоматически ограничивают выезд за границу и предусматривают наказание за отказ служить. Это свидетельствует о подготовке Москвы к длительной войне, где единственная стратегия — истощить Украину военно и экономически.

«Однако к одному сценарию у Кремля, похоже, нет плана: что России не удастся превратить свое огромное преимущество в живой силе и ресурсах в решающий прорыв — как это происходит с начала войны. Другими словами, у него нет стратегии на случай, если оборонительные линии Украины все же устоят», — заключают аналитики.

Напомним, 25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности России к реальным уступкам для завершения войны. Он акцентировал, что Москва так и не согласилась на безусловное прекращение огня, а теперь Кремль отказывается от встречи на уровне лидеров для завершения войны.

В тот же день Трамп предупредил, что Россия может понести «очень серьезные последствия», если не прекратит войну в Украине. Президент заявил о своей готовности «очень решительно вмешаться», если мирное соглашение не будет достигнуто в течение ближайших двух недель.