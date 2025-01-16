У Европы нет шансов выстоять перед Россией, если Украина проиграет войну - Зеленский

Многие страны Европы до сих пор не понимают всю опасность, которую несет Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Европейских стран не будет ни малейшего шанса стоять перед российской армией, если она победит в Украине.

Об этом он заявил во время общения с польскими журналистами.

"На сегодняшний день без украинской армии у войск стран ЕС нет шансов. Поэтому, если Украина не сможет защититься, то он (Путин — ред.) быстро пойдет дальше", — сказал Зеленский.

Он отметил, что странам Европы следует действовать прагматично и втрое увеличить производство оружия, чтобы помогать Украине, а также усиливать свои армии, чтобы опережать в этом плане РФ.

Зеленский заявил, что со стороны России сейчас угроза для Польши, Румынии, балтийских и скандинавских стран, а другие просто не хотят признавать правду, что Россия пойдет дальше и это большая ошибка. Он заявил, что понимание опасности будет способствовать увеличению санкций, усилению поддержки Украины и наращиванию производства оружия.

Он заявил, что Россия обязательно будет атаковать страны Европы и это не обязательно будет военное вторжение, ведь можно атаковать энергетическую инфраструктуру, ежедневно терроризировать киберпространство.

В этом контексте он выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Путина, чтобы война закончилась уже в этом году, а также чтобы Украина получила реальные гарантии безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского об участии Варшавы в потенциальных переговорах Украины с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что командир Третьей штурмовой ответил, стоит ли Украине соглашаться на перемирие.

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