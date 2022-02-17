"У границ РФ может воспламениться в любой момент": у Путина заявили, что Киев имеет "агрессивные намерения"

"У границ РФ может воспламениться в любой момент": у Путина заявили, что Киев имеет "агрессивные намерения"

В свою очередь НАТО Песков обвинил в информационной агрессии.

В Кремле, который продолжает стягивать войска к границам с Украиной, обвинили НАТО и Киев в "агрессивных стремлениях" и заявили, что на самом деле опасность есть у границ РФ.

Такое заявление 17 февраля сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

"НАТО ведет неприкрытую информационную агрессию против России. Мы сожалеем, что Запад предпочитает не замечать агрессивных устремлений Киева. Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент", — заявил он.

В то же время в США сообщают, что Россия, которая якобы последние несколько дней отводит войска, наоборот добавила около 7 тысяч своих солдат вдоль украинской границы, некоторые из них прибыли только в среду, 16 февраля. Заявления Москвы об отводе войск в Вашингтоне назвали "неправдивыми".

Ранее генсек НАТО подчеркнул, что Москва скопила рекордное количество войск возле Украины впервые со времен "холодной войны", и на эту угрозу следует реагировать вовремя. И их частичного отвода, о котором заявляют в России, здесь еще не заметили. Нынешний кризис самый серьезный за последние десятилетия, заявил накануне Йенс Столтенберг.

Напомним, що Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину. По их оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

Читайте также: