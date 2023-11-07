У Израиля есть пару недель, чтобы уничтожить ХАМАС, поскольку мировое общественное мнение ухудшается — экс-премьер страны

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак опасается, что у Израиля остались считанные недели, чтобы уничтожить ХАМАС, поскольку общественное мнение по этому поводу — особенно в США — быстро начинает ухудшаться.

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, собирается развязать "долгую и тяжелую войну" с террористами ХАМАС, но бывший лидер Эхуд Барак опасается, что у Израиля остались всего считанные недели для решения этого вопроса.

Об этом пишет Politico.

Эхуд Барак, возглавлявший Израиль в 1999 и 2001 годах, заметил, что риторика официальных лиц США сменилась в последние дни, когда все чаще стали раздаваться призывы к гуманитарной паузе в боевых действиях. Сострадание, которое возникло к Израилю сразу после 7 октября, когда ХАМАС совершил террористическое нападение на Израиль, теперь уменьшается, говорит он.

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"Вы видите, что окно закрывается. Понятно, что мы приближаемся к разногласиям с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю, что делать. Но мы не можем их игнорировать. Нам придется согласиться с американскими требованиями в течение следующих двух-трех недель, возможно, меньше", — сказал экс-премьер Израиля, имея в виду роль Вашингтона как главного гаранта безопасности Израиля.

Ситуация в Израиле: последние новости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 ноября заявила, что официально полностью оцепила город Газа и полностью разделила сектор на северную и южную части. Параллельно с наземными боями проходят массированные авиаудары по Сектору Газы и ракетные атаки на города Израиля — боевики ХАМАС запустили ракеты по ряду городов, в том числе по большому городу Тель-Авив. Там работает противовоздушная оборона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не прекратит огонь в Секторе Газа до тех пор, пока террористическая группировка ХАМАС не освободит всех заложников.

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