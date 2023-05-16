У Кадырова проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков: Буданов о "серьезных процессах" в Чечне

По словам Буданова, в Чечне продолжаются "очень серьезные процессы" и "изменения не за горами".

Марионетка Путина, скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров, имеет "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств".

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью блоггеру Сергею Иванову.

"У него проблемы со здоровьем. Я не врач, у меня были доклады (по состоянию здоровья Кадырова. – Ред.), но что именно, не припомню. Плюс, у него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств, которые он был вынужден сначала употреблять как допинг, потом как обезболивающее, а дальше начались проблемы. Периодически он серьезно лечится. Преимущественно, в России, но с помощью специалистов из других стран", – отметил Буданов.

По мнению руководителя ГУР, Кадыров лоялен Кремлю, пока путинский режим имеет относительную силу. Дальше будет "каждый сам за себя".

"Если ситуация немного выйдет из-под контроля (Москвы. – Ред.), выйдет из-под контроля и Кадыров. Одним из первых. У него нет других вариантов. Это будет война за выживание. В Чечне продолжаются очень серьезные процессы. Оно еще не вылилось в какие-то масштабные действия, но изменения не за горами. Это не пройдет так бескровно. Потому что Кадыров будет пытаться удержаться любым способом", – добавил Буданов.

Руководитель ГУР – не первый, кто говорит о наркозависимости "дон-дона". Ранее глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. По словам премьера независимой Ичкерии, Кадыров болен, он уже стал наркозависимым и 15 лет употребляет какие-то таблетки.

Немецкое издание Bild писало, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно. По мнению журналистов, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что лидера Чечни Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники российской ФСБ.

В то же время российский политический аналитик Ольга Курносова считает, что слухи о якобы отравлении Кадырова работниками ФСБ – это вброс. По ее мнению, Кадыров пока нужен Путину.