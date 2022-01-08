"У Казахстана есть все, чтобы разобраться с протестами": США пытаются выяснить зачем потребовалась помощь ОДКБ

"У Казахстана есть все, чтобы разобраться с протестами": США пытаются выяснить зачем потребовалась помощь ОДКБ

США будут следить за действиями сил ОДКБ и призвал их не нарушать права человека.

США пытаются выяснить, зачем власти Казахстана обратились за помощью ОДКБ для подавления беспорядков.

Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, - пишет "Интерфакс".

"У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне", - сказал он.

"Мы стремимся получить больше информации об этом", - добавил Блинкен.

Он повторил, что США будут следить за действиями сил ОДКБ и призвал их не нарушать права человека.

Ранее Блинкен рассказал, почему нельзя сравнивать ситуации в Казахстане и Украине.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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