"У Казахстана есть все, чтобы разобраться с протестами": США пытаются выяснить зачем потребовалась помощь ОДКБ 

США будут следить за действиями сил ОДКБ и призвал их не нарушать права человека.
США пытаются выяснить, зачем власти Казахстана обратились за помощью ОДКБ для подавления беспорядков.
Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, - пишет "Интерфакс".
"У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне", - сказал он.
"Мы стремимся получить больше информации об этом", - добавил Блинкен.
Он повторил, что США будут следить за действиями сил ОДКБ и призвал их не нарушать права человека.
Ранее Блинкен рассказал, почему нельзя сравнивать ситуации в Казахстане и Украине.
Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.
Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.
Читайте также:
- Казахстан в огне: что нужно знать о причинах газовых протестов и при чем здесь Россия
- Упраздняются международные авиарейсы: в Казахстане "застряла" группа украинцев
- В Казахстане запретили вывозить из страны продукты: какие и в чем причина
- Для "возрождения СССР": в кремлевской партии заявили о желании "присоединить" Казахстан к России