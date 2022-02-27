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"У каждого есть выбор: быть человеком или защищать зло": постпред Украины в ООН обратился к российскому коллеге

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"У каждого есть выбор: быть человеком или защищать зло": постпред Украины в ООН обратился к российскому коллеге

УНИАН

Кислица призвал своего коллегу не защищать зло.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к представителю РФ Василию Небензи. Он подчеркнул, что у каждого есть выбор – быть человеком или защищать зло.

Об этом он сказал 27 февраля во время заседания Совбеза ООН.

"На одном из прошлых заседаний я говорил о детях и родителях, которые гордятся или стесняются из-за поступков своих родных. Мне показалось, что вы восприняли мои слова очень лично. Я был бы готов взять свои слова обратно, если вы возьмете пример со своего коллеги Олега Анисимова — главы делегации РФ, который на закрытии межправительственной экспертной группы по изменению климата в ответ на эмоциональное выступление украинской делегации, а нам сейчас сложно говорить без эмоций. Он сказал, что "все, кто видит происходящее не находят никакого оправдания нападения на Украину". Это было сказано во время закрытой части мероприятия, но подтверждено несколькими участниками, а позже и самим Анисимовым. В жизни всегда есть выбор. Например, можно остаться человеком, а можно продолжать защищать зло. И этот выбор за каждым. Спасибо", – сказал Сергей Кислица.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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