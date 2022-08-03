"У каждого семья что-то потеряла": Зеленский рассказал об отношениях с Россией после войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока неизвестно, что именно должна сделать Россия, чтобы возобновить отношения с Украиной после войны.

Каждый украинец не забудет то, что отдал, кого отдал в войне.

Об этом глава государства сказал в своем выступлении перед студентами Австралии.

"Никто ничего не хочет в отношениях с людьми, которые пришли и убили наших людей. И я говорю вам от всей души. Возможно или нет это в будущем, будет зависеть только от России, и что для этого нужно, я даже не знаю, есть ли тот перечень", – заметил президент.

"У каждого семья что-то потеряла и каждый записал у себя внутри, и не забудет то, что отдал, кого отдал – отца, ребенка, конечности на поле боя. Россия способна это вернуть? Я не уверен", – добавил Зеленский.

Он отметил, что поэтому России придется самой придумывать что-то для Украины и всего мира, чтобы вернуть хотя бы какую-нибудь возможность для будущего сожительства с целым миром.

"Это будет только их вопросом", – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что военное преступление в Оленовке должно стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом.

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