"У каждого свое направление": Разумков рассказал, с кем из политиков не планирует объединяться

Разумкова отправили в отставку в начале октября.
Дмитрий Разумков, отставку которого поддержала Верховная Рада 7 октября, комментируя слухи о возможном объединении с Владимиром Гройсманом, Виталием Кличко или Арсеном Аваковым, заявил, что он не рассматривает вероятность таких политических союзов.
Об этом экс-спикер Рады заявил в эфире телеканала "Украина 24".
В частности, Разумков сказал, что у него "сейчас нет переговоров с коллегами". Вместе с тем он сказал, что не считает, что это реалистичный сценарий, о котором сейчас говорят. По его словам, у каждого свое направление, у каждого свое видение.
"Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича ... каждый идет своим путем. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проекты. Но на сегодня — с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли", — сказал он.
Напомним, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова. Его прежнее место долго пусто не оставалось. Без всякой интриги или длительной спикериады буквально на следующий день у него сел Руслан Стефанчук.
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