"У каждого своя цель": глава Минобороны объяснил "инсайды" СМИ о нападении России

"У каждого своя цель": глава Минобороны объяснил "инсайды" СМИ о нападении России

Предположения тех или иных СМИ зависят от повестки дня той страны, откуда и происходит информационный выход.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя "инсайды" западных СМИ о возможном новом вторжении России, заявил, что каждый имеет собственные цели в этой ситуации.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Желтая пресса" делает это с одной целью, более серьезная пытается отслеживать и давать подлинную правду. И каждый делает свою работу", — высказался он.

Глава Минобороны отметил, что Украина отслеживает изменения обстановки вокруг границ, сверяет это с данными, которые дают коллеги и партнеры, разведывательные сообщества разных стран. В результате, по его словам, фактаж совпадает.

"Но оценки, предположения, гипотезы и версии потом выстраиваются очень по-разному. И они очень сильно зависят от повестки дня той страны, откуда, собственно, и происходит этот информационный выход. Здесь нет единого объяснения, у каждого своя повестка и своя цель", – заявил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что цель Украины – сохранить спокойствие, стабильность и устойчивость в обществе.

Напомним, Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину.

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