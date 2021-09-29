"У каждой страны есть право выбирать коллективную оборону": в Госдепе США отреагировали на "красные линии" Кремля

"У каждой страны есть право выбирать коллективную оборону": в Госдепе США отреагировали на "красные линии" Кремля

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на "красные линии" Кремля в отношениях Украины и НАТО.

Соединенные Штаты Америки подтвердили неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины.

Об этом во вторник, 29 сентября, заявил спикер Госдепа США Вс Прайс.

"У каждой страны есть суверенное право определять свой собственный выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантические устремления Украины", — написал он в Twitter.

Таким образом в Соединенных Штатах Америки отреагировали на "красные линии" Кремля в отношениях Украины и НАТО.

Напомним:

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что расширение инфраструктуры НАТО на территории Украины будет означать для Москвы пересечение "красных линий". По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал это с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

будет означать для Москвы пересечение "красных линий". По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал это с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину. По его словам, "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. "С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", — написал Кулеба.

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