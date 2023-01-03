У кого больше шансов для нового наступления: российский оппозиционер оценил силы Украины и РФ

Гудков предупредил, что сейчас Россия использует время и готовится к собственным наступательным действиям.

У Украины недостаточно ресурсов для дальнейшего контрнаступления, поэтому Россия использует время, чтобы подготовиться к своему новому наступлению.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков, передает "24 канал".

По его словам, ситуация в целом развивается в пользу Украины, но очень медленными темпами из-за недостаточной помощи Запада. Россия использует это время и готовится к собственным наступательным действиям.

"Логика очевидна. Все видят, что той военной помощи, которая сейчас поставляется (Украине. – Ред.), ее недостаточно для наступления. Сколько там HIMARS поставили? 26? Я сейчас точно не помню, а их в мире около двух или трех тысяч, то есть это можно усилить заметно", – сказал Гудков.

По мнению российского политика, этот год из-за подготовки к выборам в США. Он предположил, что демократы и дальше будут выступать в поддержку Киева, потому что поражение Украины будет означать и поражение демократов. В то же время республиканцы могут мешать поставкам оружия.

"Здесь очень многое зависит не только от положения линии фронта, а это еще зависит от дипломатической войны, назовем ее так, информационной войны, которая является войной за общественное мнение, а дипломатическая война – война за решения, принимаемые элитами", – подытожил Гудков. .

Тем временем РФ будет готовить своих мобилизованных, покупать и производить оружие и технику, а также укреплять свои позиции.

Новое наступление России: последние новости

Напомним, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что в 2023 году россияне могут пойти в новое наступление и рассматривают для этого три сценария.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, сейчас РФ формирует резервы, чтобы проводить наступление на определенных направлениях где-то в начале весны.

Еще раньше главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. Генерал заявлял, что это наступление "может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — конце января".

А вот астролог Влад Росс считает, что в феврале Путин хочет пойти на Киев и захватить Ровенскую АЭС.

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