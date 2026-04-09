В Кремле ответили, будет ли перемирие на Пасху

С инициативой прекратить огонь на Пасху ранее выступила Украина. Песков сообщил о решении Путина.

Елена Капник
Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле заявили, мол, диктатор-президент Владимир Путин не принимал решений относительно пасхального перемирия с Украиной.

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

«На сегодняшний день никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — высказался представитель Кремля.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Кремлю новое предложение по энергетическому перемирию. Киев не раз предлагал Москве прекратить огонь «хотя бы на Пасху». Тем не менее, Москва все еще молчит.

Заметим, что ранее в Кремле дерзко заявили, мол, предложения Киева о «пасхальном перемирии» не имеют «четко сформулированной инициативы». Спикер «фюрера» Дмитрий Песков цинично подчеркнул, что Зеленскому следует «принять решение для выхода на мир, а не на перемирие».

