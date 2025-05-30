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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Кремля гораздо более амбициозные планы, чем оккупация четырех украинских областей — ISW

Главной целью России остается капитуляция Украины и ослабление НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Кремль

Кремль / © Associated Press

Главной стратегической целью российского режима остается принуждение Украины к капитуляции, а также ослабление военно-политического влияния НАТО в Европе.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что Кремль в последнее время снова продвигает свои старые требования: нейтралитет Украины, письменные гарантии о нерасширении НАТО на восток, а также «защиту русскоязычного населения», традиционно используемую Россией как повод для агрессии.

«Кремль целенаправленно продвигает нарративы, которые должны деморализовать украинское общество и заставить Запад прекратить поддержку Киева», — отмечают в ISW.

Таким образом, Москва пытается достичь капитуляции Украины без необходимости полной военной победы.

Также в отчете отмечается, что Кремль и дальше настаивает на контроле над всеми четырьмя областями — Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой — несмотря на то, что полностью оккупировать их не удалось. Более того, в риторике российских чиновников снова появляются намеки на еще более широкие территориальные претензии.

«Если бы амбиции Кремля ограничивались только этими четырьмя регионами, российское командование давно сосредоточило бы все силы именно там», — отмечают эксперты ISW.

Между тем, на севере Сумской области и в Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Однако ISW отмечает: полная оккупация указанных регионов исключительно военным путем выглядит маловероятной.

Ранее сообщалось, что тактика президент США Дональда Трампа в отношении России дает сбои и вызывает все больше критики в США.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения участия в мирных инициативах по урегулированию войны в Украине, если Россия не изменит своего деструктивного поведения.

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