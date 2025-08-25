У Лаврова спросили, вторглась ли Россия в Украину: что он ответил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире американского телеканала NBC News ушел от прямого ответа на вопрос о том, вторглась ли РФ в Украину или нет.

Отрывок видео из эфира NBC News опубликовало Clash Report.

Телеведущая задала Лаврову прямой вопрос: «Вторглась ли Россия в Украину? Да или нет?»

Реклама

«Мы начали „специальную военную операцию“, чтобы защитить людей, которых режим объявил террористами и врагами, и которых режим бомбил», — ответил российский министр.

К слову, ранее Лавров нагло заявил о том, что Украина якобы «имеет право на существование» только при условии, если согласится на требования России. По мнению главы российского МИД, Киев должен «отпустить» территории, которые Москва аннексировала, ссылаясь на «референдумы» в Крыму, на Донбассе и в «Новороссии». А еще Лавров в очередной раз поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.