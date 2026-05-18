У Лукашенко может появиться новая проблема: чем обернется для Беларуси помощь Кремлю

Путин и Лукашенко. / © Associated Press

Запуск российских беспилотников или ракет с территории соседней Беларуси повлечет за собой ответные украинские удары.

Такое мнение высказал эксперт, капитан 1-го ранга запаса ВМС Андрей Рыженко в эфире «КИЕВ24».

«Даже если они (Беларусь — Ред.) предоставят свою территорию для запуска „Шахедов“, то это означает вступление в войну против нас. Они понимают, что мы также нанесем ответные удары по местам старта „Шахедов“ или, например, „Искандеров“ — того, что будут запускать. Это будут удары по территории Беларуси», — сказал он.

Рыженко подчеркнул, что в случае использования территории Беларуси для атак Минск фактически станет участником войны. Поэтому нефтеперерабатывающие заводы и логистика Республики уже будут законными целями для ВСУ.

Во время массированной атаки 13 мая РФ использовала Белоруссию для ударов дронами по Украине. Тогда за сутки оккупанты выпустили более 890 БпЛА разных типов. Украинские военные подчеркнули, что особенностью обстрела стало то, что Москва снова использовала территорию Республики для пролета ударных БпЛА в сторону Украины.

В то же время, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ «дожимает» «президента» Александра Лукашенко. для атаки на Киев или НАТО. По данным разведки, в частности, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и белорусским диктатором, которые цель убедить его присоединиться к новым операциям Москвы.

В свою очередь Украина срочно усиливает оборону Киева. В частности, будет усилено Черниговско-Киевское направление из-за попыток Москвы втянуть Минск в прямую военную агрессию.

Дата публикации 19:39, 15.05.26 Количество просмотров 161

