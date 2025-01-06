У Лукашенко отреагировали на заявление Зеленского об извинениях со стороны лидера Беларуси

У белорусского диктатора говорят, что тот только призвал сесть за стол переговоров.

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Александр Лукашенко просил прощения во время телефонного разговора в первые дни полномасштабной войны.

Свой комментарий Эйсмонт дала российским медиа.

Представитель белорусского диктатора признала сам факт телефонного разговора Лукашенко с Зеленским в начале полномасштабного российского вторжения и раскрыла его подробности.

"Первое. Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского", – высказалась Эйсмонт.

По ее словам, во время разговора Лукашенко заявлял Зеленскому, что именно президенту Украины якобы придется отвечать за гибель людей.

"Наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", – рассказала спикер белорусского диктатора.

Она также убеждает, что Лукашенко не озвучивал никаких извинений:

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что".

Напомним, Зеленский рассказал, что в начале войны Лукашенко извинялся за запуск российских ракет с территории Беларуси и предлагал ударить по заводу в РБ.

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