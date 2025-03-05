У Макрона сообщили, действительно ли он летит со Стармером и Зеленским к Трампу

Ранее спикер французского правительства сказала, что такая поездка может состояться "в ближайшей перспективе".

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует визит в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Эта информация появилась после заявления пресс-секретаря французского правительства Софи Прима, которая сказала, что такая поездка "рассматривается" и может состояться "в ближайшей перспективе".

Впоследствии в Елисейском дворце сказали журналистам, что новая поездка Макрона в Вашингтон "не предусмотрена".

Напомним, ранее издание Daily Mail сообщило, что уже на следующей неделе Стармер и Макрон готовы отправиться в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы представить президенту США Дональду Трампу общую позицию по мирному плану для Украины.