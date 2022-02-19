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У Макрона заявили, что еще можно убедить Путина не нападать на Украину: президент Франции хочет поговорить з российским коллегой

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У Макрона заявили, что еще можно убедить Путина не нападать на Украину: президент Франции хочет поговорить з российским коллегой

Associated Press

"Наша задача - избежать наихудшего сценария", - заявили в канцелярии французского лидера.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в субботу, 19 февраля 2022 года провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье, 20 февраля - с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом информирует радио RFI со ссылкой на Елисейский дворец.

"Наша задача - избежать наихудшего сценария. Считаем, что еще можно убедить президента Путина не нападать на Украину", - заявили в канцелярии французского лидера, комментируя предстоящие телефонные разговоры с главами государств. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.

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