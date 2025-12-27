ТСН в социальных сетях

У Макрона заявили, что пока он не планирует переговоров с Путиным

Франция опровергла информацию о возможных контактах между президентом Эмманюэлем Макроном и диктатором Путиным, отметив, что никаких переговоров или визитов в Москву не готовится.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Елисейский дворец в пятницу официально заявил, что телефонные переговоры между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и диктатором Путиным пока не планируются.

Об этом сообщает BFMTV.

В администрации французского президента подчеркнули, что в последнее время между Макроном и главой Кремля «не происходило никаких контактов» и «на сегодняшний день не запланировано никаких телефонных звонков».

Также в Елисейском дворце особо подчеркнули, что поездка Эмманюэля Макрона в Москву не рассматривается и не входит в повестку дня.

Таким образом, в Париже опровергли любые предположения о возможном возобновлении диалога между французским лидером и российским руководством на фоне войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что президент Франции сообщил о разговоре с генсеком НАТО и заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Мы ранее информировали, что в Кремле утверждают, что российский диктатор Путин готов «вести диалог» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

