У Макрона заявили о возможности встречи министров стран "нормандского формата"

У Макрона заявили о возможности встречи министров стран "нормандского формата"

Политики считают, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей.

Встреча министров стран "нормандского формата" может состояться в ближайшие недели.

Об этом заявили в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Эти два телефонных разговора помогли тщательно подвести итоги по поводу разных мер, согласованных на саммите в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году", - говорится в сообщении.

Участники телефонных разговоров согласились, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей решений, достигнутых на том саммите.

"Стороны согласились для выполнения этой задачи организовать в ближайшие недели министерскую встречу между Францией, ФРГ, Россией и Украиной", - резюмировал Елисейский дворец.

Добавим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону с главой России Владимиром Путиным. Разговор состоялся после беседы Макрона и Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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