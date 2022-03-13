Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

У Медведчука есть частный вагон-ресторан с золотым самоваром и гербами России: журналисты показали фото

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Медведчука есть частный вагон-ресторан с золотым самоваром и гербами России: журналисты показали фото

Фото "Следствие.Инфо"

Только одна серебряная вилка из столового набора стоит от 3 до 9 тыс. грн.

На территории роскошного имения нардепа от "ОПЗЖ", кума президента России Виктора Медведчука в Пуще-Водице расположен частный вагон-ресторан на настоящих путях и железнодорожном перроне.

Об этом сообщили журналисты проекта "Следство.Инфо".

Железнодорожный вагон покрыт зеленой маскировочной сеткой. Журналистам удалось попасть внутрь благодаря активистам, которые сейчас охраняют имение Медведчука после его бегства из-под домашнего ареста.

Фото
Фото "Следствие.Инфо"

Вагон расположен на настоящих рельсах, где есть также перрон со скамейками для ожидания, часами и фонарями. Над перроном висит название станции – "Дальняя".

Фото
Фото "Следствие.Инфо"
Фото
Фото "Следствие.Инфо"

На самом вагоне нанесена надпись заглавными золотыми буквами Pullman. Это компания, производящая люксовые авто и железнодорожные вагоны. Такие вагоны-рестораны Pullman были популярны в прошлом веке, когда состоятельные европейцы путешествовали по железной дороге.

Фото
Фото "Следствие.Инфо"

Журналисты выяснили, что именно этот вагон был сделан руками сотни украинских мастеров, а дизайнеры просто "одолжили" эскизы у люксовой марки Pullman.

Интерьер вагона больше похож на музей: позолота, алый бархат и белые скатерти.

Фото
Фото "Следствие.Инфо"
Фото
Фото "Следствие.Инфо"

В поезде есть основной зал где-то на 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет.

Фото
Фото "Следствие.Инфо"
Фото
Фото "Следствие.Инфо"

При входе расположена барная стойка. Стаканы в баре имеют золоченый герб России. Такие стаканы производит российский "Кубачинский комбинат" и стоят они по пять тысяч гривен за штуку.

Фото
Фото "Следствие.Инфо"

Слева у барной стойки расположена настольная лампа – эксклюзивное изделие от французского бренда Bronze D'Art Français, модель называется "Наполеон lll". Ножка сделана из зеленого мрамора, а украшение выполнено из чистого золота. Стоимость – более 100 тыс. грн – и это цена без абажура.

Фото
Фото "Следствие.Инфо"
Фото
Фото "Следствие.Инфо"
Фото
Фото "Следствие.Инфо"

Справа на баре стоит кофемашина люксового итальянского бренда Elektra. Базовая модель такого типа кофемашины стоит от 220 тыс. грн.

В углу вагона стоит нечто похожее на русский самовар. Некоторые элементы имеют вид позолоты.

Фото
Фото "Следствие.Инфо"

На небольшой кухне вагона шкафы и полки заставлены столовыми наборами от французского люксового бренда Cristofle Paris. Только сундук для хранения серебряных вилок, ложек и ножей стоит 14 тыс. грн. Каждая серебряная вилка и ложка этого бренда стоит от 3 до 9 тыс. грн. В кухонных шкафах – десятки коробок с серебряными наборами столовых устройств от этого бренда.

Фото
Фото "Следствие.Инфо"
Фото
Фото "Следствие.Инфо"

Этот вагон Медведчуку подарила его супруга Оксана Марченко на прошлый день рождения – 7 августа 2021 года. Под вагоном построили большую кухню и кладовые для хранения продуктов.

Трудно подсчитать точную стоимость вагона, но о цене может свидетельствовать один интересный элемент. На нем есть несколько стальных эмблем Compagnie Internationale des Wagons-Lits, которые устанавливали на такого типа вагоны Pullman. Оригинальная деталь этой эмблемы на Ebay стоит около 2 млн грн.

Фото
Фото "Следствие.Инфо"

Напомним, ранее журналисты показали имение Медведчука изнутри, в котором есть отдельная комната с шубами, пулемет "Максим" и тарелки HERMES.

Читайте также:

Следующая публикация