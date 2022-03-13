У Медведчука есть частный вагон-ресторан с золотым самоваром и гербами России: журналисты показали фото

У Медведчука есть частный вагон-ресторан с золотым самоваром и гербами России: журналисты показали фото

Только одна серебряная вилка из столового набора стоит от 3 до 9 тыс. грн.

На территории роскошного имения нардепа от "ОПЗЖ", кума президента России Виктора Медведчука в Пуще-Водице расположен частный вагон-ресторан на настоящих путях и железнодорожном перроне.

Об этом сообщили журналисты проекта "Следство.Инфо".

Железнодорожный вагон покрыт зеленой маскировочной сеткой. Журналистам удалось попасть внутрь благодаря активистам, которые сейчас охраняют имение Медведчука после его бегства из-под домашнего ареста.

Фото "Следствие.Инфо"

Вагон расположен на настоящих рельсах, где есть также перрон со скамейками для ожидания, часами и фонарями. Над перроном висит название станции – "Дальняя".

Фото "Следствие.Инфо"

Фото "Следствие.Инфо"

На самом вагоне нанесена надпись заглавными золотыми буквами Pullman. Это компания, производящая люксовые авто и железнодорожные вагоны. Такие вагоны-рестораны Pullman были популярны в прошлом веке, когда состоятельные европейцы путешествовали по железной дороге.

Фото "Следствие.Инфо"

Журналисты выяснили, что именно этот вагон был сделан руками сотни украинских мастеров, а дизайнеры просто "одолжили" эскизы у люксовой марки Pullman.

Интерьер вагона больше похож на музей: позолота, алый бархат и белые скатерти.

Фото "Следствие.Инфо"

Фото "Следствие.Инфо"

В поезде есть основной зал где-то на 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет.

Фото "Следствие.Инфо"

Фото "Следствие.Инфо"

При входе расположена барная стойка. Стаканы в баре имеют золоченый герб России. Такие стаканы производит российский "Кубачинский комбинат" и стоят они по пять тысяч гривен за штуку.

Фото "Следствие.Инфо"

Слева у барной стойки расположена настольная лампа – эксклюзивное изделие от французского бренда Bronze D'Art Français, модель называется "Наполеон lll". Ножка сделана из зеленого мрамора, а украшение выполнено из чистого золота. Стоимость – более 100 тыс. грн – и это цена без абажура.

Фото "Следствие.Инфо"

Фото "Следствие.Инфо"

Фото "Следствие.Инфо"

Справа на баре стоит кофемашина люксового итальянского бренда Elektra. Базовая модель такого типа кофемашины стоит от 220 тыс. грн.

В углу вагона стоит нечто похожее на русский самовар. Некоторые элементы имеют вид позолоты.

Фото "Следствие.Инфо"

На небольшой кухне вагона шкафы и полки заставлены столовыми наборами от французского люксового бренда Cristofle Paris. Только сундук для хранения серебряных вилок, ложек и ножей стоит 14 тыс. грн. Каждая серебряная вилка и ложка этого бренда стоит от 3 до 9 тыс. грн. В кухонных шкафах – десятки коробок с серебряными наборами столовых устройств от этого бренда.

Фото "Следствие.Инфо"

Фото "Следствие.Инфо"

Этот вагон Медведчуку подарила его супруга Оксана Марченко на прошлый день рождения – 7 августа 2021 года. Под вагоном построили большую кухню и кладовые для хранения продуктов.

Трудно подсчитать точную стоимость вагона, но о цене может свидетельствовать один интересный элемент. На нем есть несколько стальных эмблем Compagnie Internationale des Wagons-Lits, которые устанавливали на такого типа вагоны Pullman. Оригинальная деталь этой эмблемы на Ebay стоит около 2 млн грн.

Фото "Следствие.Инфо"

Напомним, ранее журналисты показали имение Медведчука изнутри, в котором есть отдельная комната с шубами, пулемет "Максим" и тарелки HERMES.