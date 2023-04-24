У Медведева снова истерика: ему привиделось "восстановление Речи Посполитой" и война против России

Дмитрий Медведев не перестает удивлять своими заявлениями о якобы "изменении геополитической карты", в частности, из-за поддержки Польшей Украины.

Заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву не дает покоя всесторонняя поддержка Украины союзниками, в частности Польшей, в борьбе с российской агрессией, принесшей войну на территорию нашего государства. Путинский приспешник устроил очередную истерику и заявил о войне с Россией.

Об этом он написал в Telegram.

Так, Медведев заявил, что Польша хочет "присоединить" к себе Украину и "восстановить Речь Посполитую" чтобы в будущем воевать против России.

"Поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления империи – Речи Посполитой "от моря до моря".... Польша черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в её составе", — написал он.

Также экс-президент РФ считает, что Польша якобы намерена взять "геополитический реванш" у России.

"Поляки спят и видят, что они снова круты и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой. Только вот ляхи просчитались со своей idеe fixe – на улице не середина XVII века. А Польша – не ровня России и никогда ей не будет", – выдал Медведев.

В конце своей писанины Медведев пригрозил Польше и Украине ракетными ударами, в том числе с применением ядерного вооружения.

Напомним, Медведев пригрозил провести "парад" России в Берлине, а Британию утопить в "морской пучине".

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