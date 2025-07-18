Нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Гурин / © УНІАН

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Народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Гурин попал в скандал из-за сообщения о льготах для ветеранов и заявления, что также служит народу Украины, но принимал другую, чем военные, присягу. Это сообщение возмутило командира отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислава Бунятова с позывным «Осман», который и обратил внимание на заявление депутата.

Свое сообщение Гурин сделал в соцсети Х.

О чем говорится в заявлении Гурина?

В сообщении народный избранник выразил мнение, что для ветеранов не должно быть льгот, зато должна существовать социальная помощь с подходом, который существует в цивилизованных странах.

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"У ветеранов не должно быть никаких «льгот». Никаких бесплатных проездов, нулевой растаможки автомобилей и прочего совка. У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время пребывания на ЛБС, компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечения, реабилитации, протезирования, помощи в поиске работы. При постоянной потере функциональности — оплаченные государством услуги соцподдержки, которые компенсируют эту потерю», — говорится в заявлении Гурина.

"Социальную помощь должны адресно получать те, кто в ней реально нуждается, пока они в ней нуждаются, а не пожизненно люди со «статусом УБД», которые провели на ЛБС два дня», — акцентировал депутат.

Он добавил, что социальная помощь нужна, чтобы человек стал на ноги и прекратил в ней нуждаться. По словам политика, «это подход к социальной помощи в цивилизованных странах».

Сообщение Гурина вызвало шквал критики в комментариях со стороны других пользователей. В спорах с ними депутат сделал еще одно заявление:

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«То, что защита родины — обязанность, записано в Конституции. У меня другая присяга, я так же служу народу Украины».

На момент выхода этой публикации нардеп убрал свой комментарий.

Реакция военных на слова депутата

Его высказывания возмутили Бунятова, он пожелал даже встретиться с Гуриным, чтобы «обсудить пользу от функционала наших обязанностей».

«Такое впечатление, что депутатов у нас выбирали по принципу низшей ветви дегенеративности. Готов встретиться с данным персонажем и обсудить пользу от функционала наших обязанностей. Ожидаю приглашения от Дмитрия Гурина. Начнем с распорядка дня, денежного обеспечения, выходных, отпусков, рабочего дня, КПД за 24 часа, льгот, о которых он говорит, и рисков для жизни», — написал в Сети командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар».

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Извинения Гурина

Когда сакндал начал набирать обороты в Сети, Гурин извинился.

"Громада, занесло, написал х*йню, извиняюсь. Я так же даю присягу и так же служу народу Украины, как госслужащие и судьи, но все мы служим не так же, как военные — они рискуют самым дорогим, жизнью за нашу возможность мирно жить, мы все у них в долгу», — говорится в свежей заметке депутата.

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