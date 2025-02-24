"У меня война". Кирилл Буданов рассказал, планирует ли политическую деятельность

В ходе форума «Украина. Год 2025» начальник ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов ответил на вопросы журналистов о том, планирует ли идти в политику после завершения войны.

«У меня война. Как, кажется, и у всех», – сказал Буданов и добавил, что пока не собирается начинать политическую карьеру.

По данным свежего опроса, представленного 18 февраля в информагентстве "Интерфакс-Украина", сейчас Буданов занимает второе место по рейтингу доверия украинцев. На вопрос «Насколько вы доверяете Кириллу Буданову?» 50,3% респондентов ответили «полностью доверяю» или «скорее доверяю».

Исследование провела социологическая компания ActiveGroup, в течение 12-16 февраля было опрошено 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета временно оккупированных территорий).