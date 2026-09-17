«У мэра Львова свое видение, у нас – свое»: глава Сокольнической громады отстаивает право на самоуправление

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Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Сокольнической территориальной громады Тарас Сулимко.

«У мэра Львова свое видение, как должны жить Сокольники, у нас свое. Разница только в том, что Львов должен решать за себя, а Сокольники — за себя. Так закон работает. По новому генеральному плану Сокольники разгружают город. Свои школы и садики означают, что меньше детей поедут каждое утро во Львов. Свои очистные сооружения — стоки не идут в городские сети. А новое жилье забирает часть очереди, которая оказывает давление на львовский рынок», — говорит Сулимко.

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В плане развития предусмотрено, что в селе будут построены собственные очистные сооружения и впервые за всю историю Сокольников проведут централизованное водоснабжение и канализацию. Этот план был одобрен архитектурно-градостроительным советом при Львовской ОВА, согласован с Госавиаслужбой. Громада также подписала меморандум с Международным аэропортом «Львов» и Львовской ОВА о подальшем развитии аэропорта.

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В плане развития Сокольников учтено, что к 2044 году его население может увеличиться почти до 51 тысячи жителей. Исходя из этого, в проект закладывают коммуникации, дороги и объекты социальной инфраструктуры, поскольку сейчас 40% детей вынуждены учиться за пределами села.

«Документ принял совет громады, все расчеты проведены согласно государственным строительным нормам (ГБН), ограничения аэропорта учтены. Если такой генеральный план можно заблокировать извне — завтра можно заблокировать развитие любой громады», — предупреждает глава Сокольников.

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