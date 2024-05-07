У мэра Очакова нашли квартиру в Испании и незадекларированное миллионное состояние — НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело полные проверки деклараций за 2021 и 2022 годы, поданных мэром Очакова (Николаевская область — ред.) – по результатам проверок были выявлены признаки незаконного обогащения на сумму более 12 млн грн и признаки декларирования недоверия сумму свыше 3 млн грн. НАПК не указывает фамилию чиновника, однако речь идет о Сергее Бычкове.

Об этом пишет пресс-служба НАПК.

В частности, установлено, что во время войны в 2022 году чиновник вместе с женой приобрели в собственность квартиру в Испании площадью 122,31 кв. м стоимостью более 5 млн грн.

Кроме того, он получил, якобы от матери, подарки в виде наличных денег более чем на 12 млн грн. Подаренные средства значительно превышают законные доходы матери, которые с 1998 составляли всего чуть более 580 тыс. грн.

"Доходы городского головы Очакова и его жены из подтвержденных источников также не позволяли приобрести квартиру в Испании за счет собственных средств. Более того, должностное лицо в декларации, среди прочего, отметило увеличение в отчетном периоде денежных активов на 2 млн грн, законность источников происхождения которых не подтвердил во время проверки", - говорится в сообщении.

В ходе полной проверки деклараций установлено также, что супруга мэра получила на свой банковский счет более 300 тыс. грн от физического лица-предпринимателя, который неоднократно выполнял работы и оказывал услуги для Очаковского городского совета.

Также он сообщил, что эти средства были получены якобы на приобретение автомобиля для Очаковского городского совета. Эти утверждения опровергнуты при проверке. Указанные средства супруга потратила на собственные нужды, в частности, на приобретение одежды.

По результатам установленных фактов НАПК составило обоснованные выводы по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию) и направило их в Национальную полицию Украины.

Напомним, в Украине стало больше миллионеров – в Раде сообщили детали.

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