Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Команда президента США Дональда Трампа подготовила предварительный вариант мирного соглашения Украины с Россией, который предусматривает передачу Донбасса Москве «в аренду» и сокращение возможностей ВСУ в обмен на американские гарантии безопасности. Этот план столкнулся с критикой из-за готовности Трампа «сдать» Киев и содержит ряд положений, которые категорически неприемлемы для Украины.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

После неудачного саммита на Аляске между Трампом и президентом России Владимиром Путиным в августе стало очевидно, что американские попытки продвинуть мирный процесс в Украине зашли в тупик. Ситуация выглядела еще более мрачной в конце октября, когда Белый дом, разочарованный нежеланием Кремля согласиться на немедленное прекращение огня, наложил санкции на две крупнейшие российские нефтяные компании.

Реклама

Теперь, как сообщают различные источники, команда Трампа подготовила предварительный вариант возможного мирного соглашения. Россия, судя по всему, настроена осторожно положительно, в то же время растет критика из-за того, что президент США якобы готов «сдать» Киев ради прекращения войны. Впрочем, ключевой вопрос заключается в том, сможет ли этот план выдержать столкновение с реальностью — оснований для сомнений более чем достаточно.

Что «мирный план» Трампа требует от Украины и России?

По имеющейся информации, в новом американском проекте прописан ряд основных положений для дальнейших переговоров. Украинские силы должны будут покинуть весь Донбасс, включая районы, которые России так и не удалось оккупировать; регион могут передать Москве «в аренду». Предусматривается сокращение численности и возможностей ВСУ, а также отсутствие доступа к дальнобойному оружию, которым Киев сейчас наносит удары по российской энергетической инфраструктуре. Кроме того, Вашингтон планирует свернуть военную поддержку Украины, а Киев должен будет официально признать русский язык.

В то же время и от России требуют определенных шагов, хотя их заметно меньше. Согласно плану Трампа, российские силы должны отойти с части оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях. Украине же могут дать определенную форму американских гарантий безопасности в обмен на ограничение ее оборонительных возможностей. Цель таких гарантий очевидна: снизить украинское сопротивление другим пунктам проекта и уменьшить риск нового наступления России.

Однако те же самые факторы, сорвавшие предыдущие американские инициативы, никуда не делись. Пока нет подтверждений, что обе стороны отказались от убеждения: продолжение войны, шанс получить или вернуть территорию, изменить ситуацию на поле боя и получить более выгодные условия мирного соглашения в будущем — это лучшая перспектива, чем уступки сейчас. Когда участники конфликта считают борьбу экзистенциальной, даже у такого государство, как США, ограниченное влияние.

Реклама

Недостатки плана Трампа: почему условия неприемлемы для Украины

Для Украины предложенные Вашингтоном уступки крайне неприемлемы и противоречат ее «красным линиям». Президенту Владимиру Зеленскому, который и так находится под внутренним давлением из-за коррупционного скандала, фактически предлагают отдать стратегически укрепленную территорию, за которую десятки тысяч украинских военных продолжают бороться. ВСУ допускают локальные отходы, но категорически отказываются терять ключевые позиции, которые Россия не смогла получить несмотря на огромные потери. Например, российской армии понадобилось примерно полтора года, чтобы подойти к захвату Покровска — города размером в половину Дейтона, штат Огайо.

Американская аргументация о том, что Украина все равно может потерять Покровск, в Киеве будет восприниматься как опасная, пораженческая и обесценивающая жертвы защитников. Если украинцы так остро реагируют на риск потери одного города, реакция на предложение сдать весь Донбасс очевидна.

Предложение Трампа предоставить Украине американские гарантии безопасности в качестве «утешительного приза» тоже вызывает немало вопросов. Во-первых, это противоречит его многолетним заявлениям о сокращении международных обязательств США. Соответствует ли это концепции «Америка прежде всего»?

Во-вторых, чем такие гарантии будут отличаться от членства Украины в НАТО — решение, которое Соединенные Штаты откладывали два десятилетия, опасаясь реакции Москвы и необходимости единодушия внутри Альянса? Некоторые члены НАТО, вероятно, выступят против подобных гарантий, опасаясь, что Трамп или его преемники потребуют их участия в защите Украины в случае повторной эскалации. Россия же будет рассматривать такие гарантии фактически как то же НАТО, только под другим названием.

Реклама

И главное: будут ли иметь эти гарантии реальную ценность? Готовы ли США их выполнять? И администрация предыдущего президента США Джо Байдена, и команда Трампа сходятся в одном: Соединенным Штатам не стоит вступать в прямой конфликт с крупнейшей ядерной державой мира ради обороны Украины.

«Дипломатия в отношении Украины еще не мертва, но и легче она точно не становится», — резюмируется в статье.

Напомним, по данным NBC News, Трамп одобрил предварительный вариант 28-пунктного мирного плана между Россией и Украиной, который тайно готовила администрация США, консультируясь с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым. Украина не участвовала в формировании этого плана, только была проинформирована об общих контурах.

По данным Financial Times, план требует от Украины существенных уступок. Речь идет об уступках всей территорией Донбасса, включая неоккупированные части; сокращение численности ВСУ вдвое и отказ от «ключевых категорий вооружения»; провозглашение русского языка официальным в Украине; возобновление официальной работы местной ветви РПЦ на подконтрольной территории, сокращение военной помощи от США.

Реклама

В Украине негативно отреагировали на мирный план прекращения войны от США. Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица заявил, что появление плана и его содержание наводят на мысли об ИПСО и «фабрике нереалистичных планов». А президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что Трамп пытается воспользоваться «Миндичгейтом» (коррупционным скандалом), чтобы заставить Зеленского пойти на условия Москвы. Милованов прогнозирует, что план «не сработает», поскольку давление США только усилит поддержку Зеленского и консолидирует общество.