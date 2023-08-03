У нардепа Дубинского проводят обыски: в чем дело (фото)

В конце июля девушка нардепа, живущая в Барселоне, "засветила" фото из его тату.

ДБР вместе с СБУ проводят обыски у нардепа Александра Дубинского, выехавшего за границу во время войны под предлогом сопровождения отца на лечение.

Об этом сообщили в пресс-службах ДБР и СБУ. Там не указывают имени депутата, однако, по информации издания "Украинская правда", речь идет именно о Дубинском.

Так, в Госбюро расследований сообщили, что народный депутат получил разрешение оставить Украину под предлогом сопровождения отца на лечение и уехал сам за границу. В то же время, его отец тоже сам уехал из Украины, без сопровождения сына. После этого отец народного избранника вернулся в Украину гораздо раньше, чем его сын.

"ДБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в т.ч. в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке", – говорится в сообщении бюро.

Так, досудебное расследование по делу проводится по фактам служебного подлога и несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Наказание за такое преступление – до шести лет заключения.

У нардепа Александра Дубинского 3 августа проводят обыски / Фото: Государственное бюро расследований

Фото с Александром Дубинским во время обысков у него появились в Телеграм-каналах

Что известно о выезде Дубинского из Украины во время войны

В Сети был опубликован документ, в котором Министерство здравоохранения ходатайствовало о выезде Дубинского за границу, и согласно которому политик должен был вернуться до 10 июля. Сам нардеп нанаписал в соцсетях, что сопровождал отца на лечение за границу.

Однако в конце июля блогер Антон Швец сообщил, что "народный депутат Дубинский прямо сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки".

"Его девушка и выложила в сториз в инсте фото с Дубом. Точнее — с ногой Дуба. На ноге у Дуба примечательное тату. Перепутать это тату с каким-то другим невозможно. На фото из стороз — Дубинский. Сториз выложено вчера (25 июля — ред.). Фото снято утром вчера. Девушка живет в Барселоне. И она точно девушка Дубинского", – говорилось в сообщении Швеца.

Девушка нардепа Александра Дубинского "засветила" на фото его тату/Скриншот

Татуировка нардепа Александра Дубинского/Скриншот из Facebook-страницы Дубинского

Напомним, накануне суд избрал меру пресечения нардепу Юрию Аристову, который выехал из Украины во время войны якобы в служебную командировку, но заодно отдохнул на Мальдивах. Рада также лишила Аристова депутатских полномочий.

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