У нас 80 лет был американский век и это прошло – бывший госсекретарь намекнул, что США потеряли мировую гегемонию

Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что так называемый "американский век" фактически завершился, а у Соединенных Штатов больше нет того уровня глобального влияния, которое сохраняли после Второй мировой войны.

Об этом он сказал во время публичного выступления, комментируя изменение баланса сил в мире и падение международного доверия США.

По словам Блинкена, в течение 80 лет Америка "была во главе парада" и формировала мировой порядок, однако вернуть этот период уже невозможно.

"Было много понятной ностальгии по прошлому, потому что у нас был американский век. У нас было 80 лет, когда благодаря работе предыдущих поколений были впереди и определяли правила игры. Но эти 80 лет прошли. Джина уже не вернуть в бутылку — нам нужно создать новую бутылку", — сказал он.

Блинкен также признал, что позиции Вашингтона заметно ослабли как внутри страны, так и на международной арене.

По его словам, результаты одного из международных опросов в 130 странах показали, что Китай сейчас воспринимается более надежным и убедительным глобальным игроком, чем США.

Отдельно он обратил внимание на отношение к Америке в Европе. В частности, в Германии, по словам экс-чиновника, около 70% опрошенных в одном из соцопросов назвали США "противником".

По мнению Блинкена, это серьезно ослабляет способность Вашингтона формировать международные коалиции и противодействовать росту влияния Китая.

