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"У нас будет успех": Зеленский верит в "коалицию истребителей" после визитов в ЕС

"У нас будет успех": Зеленский верит в "коалицию истребителей" после визитов в ЕС

Владимир Зеленский во время визита в Германию 14 мая / Фото: president

Цель "коалиции истребителей" не в преимуществе украинской авиации над российской в количестве, а в том, чтобы защитить небо над Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в успех договоренности о поставках Украине истребителей на фоне своих визитов в европейские столицы.

Об этом Зеленский сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Частично мои визиты по столицам Европы направлены именно для этого (формирование "коалиции истребителей", – ред.). Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали в этой коалиции Украину. Для нас это очень важно", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский ночью 14 мая прибыл в Германию. Там он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Говорили они, в частности, об интенсивном сотрудничестве между ФРГ и Украиной. Зеленский поблагодарил Германию за крупнейший пакет безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ объемом 2,7 млрд евро.

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