"У нас есть люди, которые прямо сейчас едут в РФ" – Трамп о переговорах и перемирии

Трамп сообщил, что получил "положительные сигналы" о прекращении огня.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, "просто сейчас есть люди, которые едут в Россию"

Об этом Трамп заявил в рамках встречи с премьер-министром Ирландии, передает The Guardian.

Президент США подтвердил, что американская делегация направляется в Россию и заявил, что имеет положительные сигналы относительно предстоящего прекращения огня. "Теперь это (перемирие – Ред.) зависит от России", – добавил он.

Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил: "У нас запланированы телефонные и личные разговоры в течение следующих дней. Мы считаем, что ситуация очень благоприятная, поскольку украинцы согласились на прекращение огня. Теперь мы попытаемся убедить россиян согласиться также. Мы сообщим об этом, как только станет известно".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил, как будут отслеживать соблюдение перемирия в Украине.

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

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