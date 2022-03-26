У нас есть право иметь претензии: польский генерал заявил, что Россия незаконно оккупировала Калининград

У нас есть право иметь претензии: польский генерал заявил, что Россия незаконно оккупировала Калининград

Генерал отметил, что РФ незаконно оккупировала Калининградскую область, исторически принадлежавшую Польше и Пруссии.

Польский генерал, экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак отметил, что Россия в 1945 году незаконно оккупировала Калиниградскую область, на которую Польша имеет право претендовать.

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Об этом сообщает польское издание dorzeczy.pl.

Вальдемар Скшипчак в интервью одной из польских радиостанций подчеркнул, что РФ незаконно оккупировала Калининградскую область, исторически принадлежавшую Польше и Пруссии.

"Может быть, стоит попросить эту Калининградскую область, которая, мне кажется, является частью Польши. У нас есть право иметь претензии на эту территорию, которую сейчас оккупирует РФ", — сказал польский генерал.

Скшипчак также добавил, что с военной точки зрения Калининградская область не имеет существенного значения.

Напомним, военные России планируют провести "показательную акцию". Для этого они собираются принудительно депортировать из Херсона во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев.

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