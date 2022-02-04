"У нас есть высокая уверенность": в Британии заявили, что РФ может создать повод для нападения на Украину

В Британии отметили, что комментировать конкретные разведданные они не могут.
В Великобритании высказали мнение, что Россия стремится найти способ создать повод для военного вторжения в Украину, обвинив Киев в эскалации.
Об этом заявил спикер премьер-министра Британии Бориса Джонсона, сообщает Reuters.
"Я не могу комментировать конкретные разведданные, но у нас высока уверенность, что Россия планирует создать повод, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать вторжение России в Украину", — сказал он, ссылаясь на сообщения американской разведки.
Как сообщалось, в Министерстве обороны США сообщили о поводе, который Москва может использовать для вторжения в Украину. В частности, речь идет об обнародованном пропагандистском видео с телами погибших. В Пентагоне говорят, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись с якобы нападением либо на своей территории, либо на русскоязычное население на Востоке Украины.
В свою очередь, в российском МИД заявление США о том, что Москва готовит фейковое видео как повод для вторжения в Украину, назвали "бредом".
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