Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"У нас их нет, а они должны быть": Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты для конкуренции с РФ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"У нас их нет, а они должны быть": Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты для конкуренции с РФ

pixabay.com

Глава штаба обороны Британии Радакин заявил о планах разработки гиперзвуковых ракет.

Великая Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты в целях конкуренции в этой сфере с Россией.

Об этом заявил начальник штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакин, - пишет Times

"У нас их нет, а они должны быть", - сказал Радакин о гиперзвуковых ракетах.

СМИ отмечает, что Радакин изложил планы, цель которых в том, "чтобы конкурировать с растущей военной мощью России".

Заметим, что России в последние годы разработаны сразу несколько гиперзвуковых комплексов, например
авиакомплексы "Кинжал" и стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", а также проходит испытания гиперзвуковая ракета "Циркон".

К слову, "Циркон" — это гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная также и для запуска с подводной лодки. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ракета поступит на вооружение уже в следующем году.

Читайте также:

Новости мира: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Новости мира: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация