"У нас их нет, а они должны быть": Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты для конкуренции с РФ

Глава штаба обороны Британии Радакин заявил о планах разработки гиперзвуковых ракет.
Великая Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты в целях конкуренции в этой сфере с Россией.
Об этом заявил начальник штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакин, - пишет Times
"У нас их нет, а они должны быть", - сказал Радакин о гиперзвуковых ракетах.
СМИ отмечает, что Радакин изложил планы, цель которых в том, "чтобы конкурировать с растущей военной мощью России".
Заметим, что России в последние годы разработаны сразу несколько гиперзвуковых комплексов, например
авиакомплексы "Кинжал" и стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", а также проходит испытания гиперзвуковая ракета "Циркон".
К слову, "Циркон" — это гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная также и для запуска с подводной лодки. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ракета поступит на вооружение уже в следующем году.
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