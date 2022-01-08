"У нас их нет, а они должны быть": Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты для конкуренции с РФ

"У нас их нет, а они должны быть": Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты для конкуренции с РФ

Глава штаба обороны Британии Радакин заявил о планах разработки гиперзвуковых ракет.

Великая Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты в целях конкуренции в этой сфере с Россией.

Об этом заявил начальник штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакин, - пишет Times

"У нас их нет, а они должны быть", - сказал Радакин о гиперзвуковых ракетах.

СМИ отмечает, что Радакин изложил планы, цель которых в том, "чтобы конкурировать с растущей военной мощью России".

Также читайте КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты: подробности

Заметим, что России в последние годы разработаны сразу несколько гиперзвуковых комплексов, например

авиакомплексы "Кинжал" и стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", а также проходит испытания гиперзвуковая ракета "Циркон".

К слову, "Циркон" — это гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная также и для запуска с подводной лодки. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ракета поступит на вооружение уже в следующем году.

Читайте также:

Новости мира: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд