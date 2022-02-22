"У нас крепкие нервы": Медведев заявил, что Россия не боится санкций

"У нас крепкие нервы": Медведев заявил, что Россия не боится санкций

По его словам, решение признать "ЛДНР" было "единственно возможным".

России известны последствия решения о признании "ЛДНР" и Москва санкций не боится.

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Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет пропагандистское издание "РИА Новости".

"Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные крики и потоки дезинформации. Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы", — сказал он и добавил, что решение признать "ЛДНР" было "единственно возможным" для обеспечения безопасности мирных жителей Донбасса, где "проживают почти 800 тысяч российских граждан", которых в России "не имели права бросить".

Медведев также убежден, что "рано или поздно" оппоненты сами попросят Москву вернуться за стол переговоров, поскольку это "неизбежно с учетом роли России в международных отношениях". "Нашу правоту подтвердит история", — сказал замглавы Совбеза РФ.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также обратился к парламенту РФ, чтобы тот признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

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