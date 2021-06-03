"У нас много хороших мест": в Польше заявили о готовности принимать переговорщиков по Донбассу вместо Минска

Польский посол говорит, что ему пока неизвестно, рассматривается ли Варшава как новая площадка для переговоров по Донбассу.

Польша готова стать площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки интервью "Главкому".

Он уточнил, что ему неизвестно, рассматривается ли Варшава как новая площадка для переговоров по Донбассу. По его словам, о такой инициативе он слышал с заявлений главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Но, при необходимости, говорит Цихоцки, новой площадкой может стать и Варшава и Краков.

"Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", — сказал Цихоцки.

Напомним, ранее стало известно, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе после завершения карантина не вернется в Минск на переговоры по Донбассу. Украина будет искать другую площадку для переговоров, ведь Беларусь находится под российским влиянием.

Кроме того, Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе из-за скандала в Беларуси, связанным с принудительным приземлением самолета и арестом оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как сообщалось, вместо Беларуси Леонид Кравчук предлагает перенести переговоры в нейтральную страну — Швейцарию или Финляндию.

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