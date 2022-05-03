"У нас одно монобольшинство – Украина": Зеленский впервые с начала войны обратился к Верховной Раде

Во вторник, 3 мая, перед украинским парламентом видеосвязью выступил британский премьер Борис Джонсон, после него уже с трибуны к народным депутатам обратился президент Владимир Зеленский.

Глава государства впервые с начала войны, 24 февраля, посетил Верховную Раду Украины. Депутаты встретили его аплодисментами. В свою очередь, Зеленский поблагодарил их за единство, царящее в зале.

В своем обращении к депутатам президент наглосил, что имеет к ним "большое доверие".

Именно поэтому, по словам главы государства, он до сих пор не обращался к ним. В то время как выступал перед Палатой общин, Конгрессом США, Европарламентом, Бундестагом, Кнессетом, Сеймом и т.д.

"Я думаю, мелочи, политиканство мы забудем до мирных времен, хотя лучше забыть навсегда. Повестка дня Верховной Рады очевидна. Ключевое слово — "порядок". Потому что нет времени на спам, на ссоры и на пиар — вас и так все знают. Я думаю, важен мудрый рационализм и здоровый национализм. Все это сегодня для нас очень важно", — подчеркнул он.

Зеленский призывал Раду работать без выходных и лозунгов – как армия. По его словам, отсутствие депута в Раде могут оправдать только "его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства или его смерть ради интересов государства".

Он также просит не тратить время на второстепенные вещи, а правильно расставить приоритеты – делать то, что важно для государства.

"Сегодня у нас с вами – одна партия, и эта партия – Украина. Одна фракция – Украина. У нас одно монобольшинство – Украина. Единственное, сильное, независимое. И все, что ей не помогает или, не дай бог, хуже – вредит, ослабляет или раскалывает, должно быть – нет! – не в меньшинстве. Это должно остаться в прошлом", — сказал президент.

Весь текст выступления президента Владимира Зеленского в Раде

Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемый господин Голова! Уважаемые народные депутаты!

Дамы и господа!

Прежде всего, я хочу поблагодарить лидера Великобритании Бориса Джонсона и всего народа Соединенного Королевства. За слова, которые мы слышим. За действия, которые мы видим. За поддержку, которую мы ощущаем. За помощь, которую мы реально получаем. За победу, которую мы вместе получим!​

8 октября 2020 г. наши страны стали стратегическими партнерами. А 24 февраля 2022 доказали: наше партнерство – не на бумаге. Наше партнерство – на поле битвы. Сражения за общие идеалы, битвы за общее будущее.

Почти десять недель, когда Российская Федерация объявила им полномасштабную войну и вторглась на нашу украинскую прекрасную землю. За это время Украина и Великобритания прошли путь от партнеров к друзьям и братьям. А тот, кто лгал, что друг и брат, – путь от соседа к оккупанту и террористу. Печально ли это? Да. Или это страшно? Нет. Потому что эти почти десять недель доказали: не страшно, когда против тебя такой злой враг, если рядом с тобой такой хороший друг. Такой, как Великобритания. И лидер Борис Джонсон.

И эти слова – это не лесть, не любезность, это – реальность. Мы вместе. Каждый день мы на связи. Каждый день. Если у нас нет разговора сегодня – значит только одно: мы заняты тем, о чем договорились во время разговора вчера. И так почти все эти недели, все это сложное время. Ради одной цели, ради одного мгновения – первой секунды победы. И ради одной эпохи – эпохи, где царит мир. В Украине, а значит, и в Европе, а значит, в мире.

Я хочу поблагодарить Великобританию, которая вместе с нами приближает этот миг и готова стать гарантом нашей безопасности. И эта моя благодарность – не формальность. Потому что знаю, что гарантии Великобритании никогда не будут формальностью для Украины. Ибо эти почти десять недель доказали: ваше слово – твердое, а действия – решительные. Без всяких "почти". Ненавижу это слово – "почти".

Так же, как и наше взаимодействие и поддержка британских союзников. Прежде всего, это оружие и техника для наших военных, защищающих от российских оккупантов и Украину, и Европу, весь мир. Не буду озвучивать все детали на широкий круг – пусть это ежедневно становится для агрессора неприятным сюрпризом.

Могу открыто сказать обо всех других формах поддержки. Это гуманность. И помощь нашим беженцам и внутри перемещенным лицам. Лекарства, еда, скорые и пожарные машины и другая большая гуманитарная помощь. Это справедливость. И содействие в расследовании военных преступлений Российской Федерации на Украине. Это стойкость. Макрофинансовая помощь нашей экономике. Это отмена пошлин, отмена квот для нашей двусторонней торговли. Это восстановление нашей страны, это восстановление Киева и Киевской области, в которую присоединится Великобритания.

Это важные глобальные вещи. Санкции против русской Федерации, эмбарго на энергоносители, блокирование активов. Это и обычные, очень простые человеческие, но не менее важные, знаковые вещи. Сине-желтые флаги по всей Великобритании, на Трафальгарской площади и Даунинг-стрит. Когда нас поддерживают Лондон, Эдинбург, Кардифф, Белфаст, нас поддерживают Ливерпуль, Манчестер и сотни других городов этого великого государства.

Когда Украину поддерживают Герцог и Герцогиня Кембриджские. Серы Пол Маккартни, Элтон Джон и Стинг. Ричард Брэнсон, Джоан Роулинг, супруги Бекхэмов, Бенедикт Камбербетч, музыканты Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Эд Ширан, Хью Лори, Стивен Фрай, Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Дэниел Рэдклифф и, конечно, Ее Вел.

И также очень важно – возвращение Мелинды Симмонс и недавний визит Премьер-министра Джонсона. В очень сложное время и в очень нужный момент. Наша прогулка по киевским улицам показала миру, что чувствует сердце Украины. И это боль. Но люди, которых мы там встречали, их слова, их глаза, улыбки и подарки – уже знаменитые петушки, такие же, как в Бородянке – все это показало миру, что чувствует наша украинская душа. Непокоренность. Несокрушимость. Следовательно, надежда на победу. Сегодня и я, и наш парламент, и весь украинский народ могут сказать одно: мы благодарим, Британия! Спасибо, друзья!

Уважаемые народные депутаты!

Согласитесь, пожалуйста: когда в этом зале царит такое единство – это бесценно! За эти почти десять недель я обращался в Палату общин, Конгресс США, Европарламента, Бундестаг, Кнессет, Сейма и многие другие парламентарии и парламенты разных государств. Но не обращался к вам. И это не пренебрежение, а наоборот – это большое доверие к вам. Вы тут. И вы это прекрасно знаете, что происходит у нас, что происходит в нашем государстве. Мы все – граждане этого великого государства, и вы прекрасно знаете, что делать. Я верю: за эти почти десять недель это не изменилось. Я буду счастлив, если следующее станет для вас очевидным и бесспорным.

Вы – народные депутаты величайшего государства в современном мире! Уверен в этом! Вы – народные депутаты Украины. Ключевые слова – "народ" и "Украина". Я думаю, пустяки, политиканство мы забудем до мирных времен, хотя лучше забыть навсегда. Повестка дня Верховной Рады очевидна. Ключевое слово – "порядок". Потому что нет времени на спам, на ссоры и пиар – вас и так все знают. Я думаю, важен мудрый рационализм и здоровый национализм. Все это сегодня очень важно для нас.

Вы – часть большого украинского войска. Ваш фронт – это законодательное поле, на котором вы должны работать для нашего народа, для каждого из нас, для нашего государства, для нашей победы. Как наша армия, как и вся страна. Работать 24/7. Без выходных, без лишних эмоций, лозунгов и т.д. Сегодня у нас с вами – одна партия, и эта партия – Украина. Одна фракция – Украина. У нас одно монобольшинство – Украина. Единственная, сильная, независимая. И все, что ей не помогает или, не дай бог, хуже – вредит, ослабляет или раскалывает, должно быть – нет! – не в меньшинстве. Это должно остаться в прошлом.

Так же, как и чьи-то надежды где-нибудь пересидеть. Сейчас отсутствие депутата оправдывают всего две вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства или его смерть ради интересов государства. Другое для Украины не представляет сегодня никакого интереса. Другое ему не нужно, другого в ней не будет! Другое идет вслед за российским военным кораблем!

Пожалуйста, не тратьте время на лишние законы. Есть важные приоритеты для государства. Я знаю, что вы профессиональные люди, вы будете это делать. Государство ждет. На второстепенные инициативы и неважные вещи не тратьте, пожалуйста, свое время, и мое время, и народ Украины. Мне кажется, что законы должны быть своевременными, как ленд-лиз. Точные, как наша "Стугна" и "Байрактар". И приносить пользу, как "Нептун". И славу, как наше войско. И быть войдя в историю, как народ Украины!

Слава Украине!

Как сообщалось, в Верховной Раде Украины сегодня, 3 мая, видеосвязью выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Во время своего выступления он отметил победу Украины в войне с российским оккупантом. По его словам, в ближайшие недели в Украину пришлют противокорабельные ракетные системы Brimstone и бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий.

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