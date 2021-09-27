"У нас открывается новый фронт" Лукашенко раскритиковал намерение Украины вступить в НАТО

"У нас открывается новый фронт" Лукашенко раскритиковал намерение Украины вступить в НАТО

По его словам, на территории Украины якобы создаются учебно-тренировочные лагеря, где "целенаправленно обучают работе по Беларуси".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал намерение Украины вступить в НАТО. По его мнению, таким образом для Беларуси якобы открывается новый фронт.

Об этом сообщает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко подчеркнул, что Польша якобы "разворачивает целые корпуса" у границ Беларуси.

"Ясно, что это не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как прыщом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят ", — отметил он.

Напомним:

В НАТО пока нет единогласного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

НАТО пока нет о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей". Между тем Зеленский уверяет, что Украина готова к вступлению в НАТО и без нашего государства ни крепкого Альянса, ни ЕС не будет. Однако не все европейские лидеры поддерживают наши стремления.

Новости мира: Украина готова к вступлению в НАТО и ожидает реального приглашения - заявил Зеленский

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