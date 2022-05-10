"У нас отобрали порты": Орбан объяснил отказ от нефтяного эмбарго и спровоцировал скандал с Хорватией

"У нас отобрали порты": Орбан объяснил отказ от нефтяного эмбарго и спровоцировал скандал с Хорватией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что государству сложно отказаться от российской нефти якобы потому, что у страны нет выхода к морю – как до Трианонского мирного договора. На это заявление отреагировала Хорватия и заявила о недопустимости территориальных претензий со стороны Венгрии.

Так, Орбан заявил, что у нефтяного эмбарго будет для экономики Венгрии "эффект ядерной бомбы".

Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Венгерский премьер сказал, что предложения Брюсселя по эмбарго не учитывают то, что государство может получать нефть только через наземный нефтепровод из России или с юга. Однако для реализации второго варианта нужно бы, чтобы Хорватия увеличила мощности, пишет венгерское издание Telex.

"Те, кто имеет выход к морю и порты, могут доставлять нефть на танкерах. Если бы они не отобрали их (порты – ред.) у нас, у нас также был бы порт", – сказал Орбан, имея в виду порт Риека, расположенный на территории Хорватии.

После этого заявления Орбана Хорватия вызвала посла Венгрии для объяснений и заявила, что такие высказывания вредят добрососедским отношениям.

"Хорватия осуждает заявление премьера Венгрии Виктора Орбана. Мы также осуждаем любые территориальные претензии к суверенным государствам", – заявили в хорватском МИДе.

Заметим, что до смены границ европейских стран по итогам Первой мировой войны Венгрия контролировала часть побережья Адриатического моря и Риека в то время была ключевым портом. Согласно Трианонскому мирному договору 1920 года, Венгрия потеряла две трети своей территории.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что промедление по принятию шестого пакета санкций против России недопустимо. Аргументы, что нефтяное эмбарго разрушит экономику Венгрии или другой страны, надуманые, подчеркнул министр.

Кулеба осудил страны, препятствующие введению эмбарго для РФ

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