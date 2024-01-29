"У нас с Западом может быть либо одна стратегия, либо никакой": Климкин объяснил, от чего будет зависеть дискуссия

Дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Запада и Украины не могут быть отдельные стратегии. Однако все будет зависеть от внутренней политики США.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Вопрос о том, какой вывод сделает коллективный Запад по нашим способностям, какое оружие нам могут и хотят дать сегодня, как они оценивают эмоциональную ситуацию в Украине. А также как они оценивают себя в преддверии очень непростых выборов. Там начинаются также разговоры о том, чем закончатся американские выборы. Если победит Трамп, будет ли он хуже или лучше, на этот вопрос никто не может ответить, однако Трамп точно будет другим так же, как и новая американская администрация, поэтому они также хотят снивелировать риски. Только для нас это означает, что логика всего того, что мы делаем, должна быть с ними согласована", — подчеркнул дипломат.

По словам Климкина, он "очень плохо относится к идее, что у нас с Западом могут или должны быть отдельные стратегии".

"Или это одна стратегия, или никакой. Дискуссия на Западе будет зависеть от внутриполитической ситуации в США. По-моему, в Европе постепенно растет понимание угрозы России. В целом это очень непростая стратегическая дискуссия, которую нам необходимо иметь с нашими партнерами", — резюмировал Павел Климкин.

Напомним, Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ввел существенные санкции против России. Однако война против Украины продолжается и "мы не видим света в конце тоннеля".

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