"У нас впереди тяжелые времена": российский социолог сравнил РФ с Германией перед Второй мировой войной

Российский экономист и социолог Владислав Иноземцев сравнил Россию с Германией перед Второй мировой войной. По мнению эксперта, самые страшные страницы в истории России еще впереди.

Россия сможет стать свободной, когда простится с империей.

Об этом Иноземцев сказал, выступая на панели Конгресса свободной России в Вильнюсе.

"Впереди – еще больше проблем. И это не 45-й год, это никакая не денацификация, это только лишь подступы к самым большим преступлениям России, которые она совершит в ближайшие годы. После чего, возможно, начнется обратный тренд. Поэтому у нас впереди тяжелые времена", – предупредил россиян социолог.

В то же время он не верит в изменения, которые может готовить российская эмиграция. Эксперт аргументировал это тем, что германские эмигранты 1930-х годов на Адольфа Гитлера повлиять не смогли.

"Я бы подчеркнул, что рассказы о том, что наша эмиграция может многое изменить, давайте посмотрим на немецкую эмиграцию конца 30-х. Что она изменила? Мы видим, что ничего", – сказал Иноземцев.

"По поводу глубинного народа и страхе этого глубинного народа, я считаю, что это страх вытекает из той же имперской парадигмы. Потому что у империи нет ни народа, ни общества. Там есть подданые, которых, безусловно, любая элита боится. И советская элита, и российская элита, имперская и новая российская элита была абсолютно имперской централизованной элитой, которой народ боялся", – рассказал эксперт.

"Россия сможет стать свободной только в том случае, если простится с империей", – заметил Иноземцев.

Напомним, по мнению российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, президент РФ Владимир Путин развязал мировую войну, которая приведет к его личной гибели, а последствия этого могут обернуться для России ее распадом.

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