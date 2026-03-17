У него есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему: Зеленский о разговоре с Нетаньяху

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Jerusalem Post.

Во время разговора Зеленский, в частности, обратил внимание на развитие и совершенствование иранских дронов, происходившее во время войны России против Украины.

Реклама

По словам президента, Украина получила значительный практический опыт по противодействию таким беспилотникам.

«В этом смысле Украина имеет „огромный объем знаний, полученных на поле боя“», — подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с премьером Израиля, он сообщил, что израильская сторона уже обратилась с предложением провести разговор.

Президент добавил, что готов к такому диалогу.

Реклама

«У него (Нетаньягу — ред.) есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему. Так что я готов к этому диалогу», — заявил Зеленский.

